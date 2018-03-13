Тимур Нагуманов: Чиновникам РТ бывает не очень комфортно на расширенных заседаниях совета

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстанским чиновникам бывает не очень комфортно на расширенных заседаниях Совета по предпринимательству при Президенте РТ, заявил в интервью ИА «Татар-информ» бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

«К сожалению, мы такую тенденцию наблюдаем уже не в первый раз. Бывает так, что чиновникам не очень комфортно на заседаниях совета, то есть выявляются какие-то проблемы и идет открытая критика в отношении тех или иных представителей власти. Действительно, сегодня некоторые пытаются уклоняться от работы», — рассказал Нагуманов.

Расширенные заседания совета с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова проходят примерно раз в квартал, на них выносятся наиболее проработанные кейсы рабочих групп совета.

«Буквально на днях мы где-то встретились на совещании с коллегами, я попросил у одного зарядку для телефона, в шутку говорю: „Любые деньги готов предложить“. А он говорит: „Нет, деньги платить не надо, лучше вы темы по нашей линии на ближайшие два совета не будете рассматривать“. Это шутка была, конечно, но в ней содержатся определенные нюансы», — отметил собеседник агентства.

Тем не менее большинство представителей госорганов РТ понимают, что как бы иногда не было неприятно и некомфортно, в любом случае они должны заниматься решением проблемы, подчеркнул Нагуманов.