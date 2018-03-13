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Новое исследование делового климата в районах РТ завершат летом этого года

13 марта 2018, 08:30 , Фото: Расих Фасхутдинов

Новое исследование делового климата в районах РТ завершат летом этого года Совет по предпринимательству при Президенте РТ начнет второе исследование делового климата во всех районах республики весной 2018 года.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Новое исследование делового климата во всех муниципальных районах Татарстана завершат летом этого года, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

Впервые Совет по предпринимательству при Президенте РТ составил рейтинг районов в прошлом году, результаты были озвучены в октябре на расширенном заседании совета.

Согласно данным исследования, лидерами рейтинга стали Высокогорский, Тюлячинский и Кукморский районы РТ. Замыкали рейтинг Аксубаевский, Камско-Устьинский и Зеленодольский районы. 

Интервью с бизнес-омбудсменом Татарстана Тимуром Нагумановым

«На самом деле много проблем предпринимателей лежат на муниципальном уровне. Если смотреть обращения по типам органов власти ко мне как бизнес-омбудсмену, то на первом месте вопросы к муниципальной власти. Мы задумались о таком масштабном исследовании, начали подбирать партнеров, в итоге взяли в партнеры достаточно крупные компании — это международное агентство MAGRAM Market Research, которое и проводило исследование. Опросили порядка 5 тыс. предпринимателей», — рассказал Нагуманов.

В прошлом году исследование заняло почти 4 месяца из-за большого объема работы. В этом году эксперты совета постараются завершить его быстрее. 

«Начнем весной, закончим к концу лета. Самое главное — посмотрим, как ситуация меняется в динамике. Но вообще, есть планы делать это ежегодно и анализировать то, какая динамика, какие изменения, что происходит. Это даже более интересные показатели чем то, что мы получили в результате первого раза», — заметил бизнес-омбудсмен РТ.


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