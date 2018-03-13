Новое исследование делового климата в районах РТ завершат летом этого года

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Новое исследование делового климата во всех муниципальных районах Татарстана завершат летом этого года, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

Впервые Совет по предпринимательству при Президенте РТ составил рейтинг районов в прошлом году, результаты были озвучены в октябре на расширенном заседании совета.

Согласно данным исследования, лидерами рейтинга стали Высокогорский, Тюлячинский и Кукморский районы РТ. Замыкали рейтинг Аксубаевский, Камско-Устьинский и Зеленодольский районы.

«На самом деле много проблем предпринимателей лежат на муниципальном уровне. Если смотреть обращения по типам органов власти ко мне как бизнес-омбудсмену, то на первом месте вопросы к муниципальной власти. Мы задумались о таком масштабном исследовании, начали подбирать партнеров, в итоге взяли в партнеры достаточно крупные компании — это международное агентство MAGRAM Market Research, которое и проводило исследование. Опросили порядка 5 тыс. предпринимателей», — рассказал Нагуманов.

В прошлом году исследование заняло почти 4 месяца из-за большого объема работы. В этом году эксперты совета постараются завершить его быстрее.

«Начнем весной, закончим к концу лета. Самое главное — посмотрим, как ситуация меняется в динамике. Но вообще, есть планы делать это ежегодно и анализировать то, какая динамика, какие изменения, что происходит. Это даже более интересные показатели чем то, что мы получили в результате первого раза», — заметил бизнес-омбудсмен РТ.