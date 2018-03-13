Тимур Нагуманов: Благодаря совету многие контролеры поменяли свое отношение к бизнесу

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). По результатам работы Совета по предпринимательству при Президенте РТ многие контрольно-надзорные органы кардинально поменяли свое отношение к бизнесу. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

«Они (контрольно-надзорные органы — прим. ТИ) перезагрузили свое отношение ко многим предпринимателям, переходят к профилактике и начинают внедрять совершенно другие подходы. То есть выявляют нарушения, предупреждают, может даже где-то помогают, а потом уже штрафуют и привлекают к ответственности. Вот это, мы считаем, одна из ключевых историй — то, что нам удалось перезагрузить в прошлом году многих контролеров, которые сегодня работают в РТ», — поделился Нагуманов с агентством.

Тема контрольно-надзорных органов была и остается одной из наиболее актуальных для предпринимателей. Во время ежегодного послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в течение двух лет нужно завершить переход к риск-ориентированной модели, напомнил Нагуманов.

«Моя пятилетняя практика работы бизнес-омбудсменом говорит о том, что не бывает сложных госструктур, бывает мало коммуникаций. Даже самых трудных для коммуникации товарищей нам неоднократно удавалось вытаскивать на общение с бизнесом, сажать за один стол переговоров, проводить различные встречи», — продолжил Нагуманов.

В качестве примера бизнес-омбудсмен Татарстана привел главу Управления Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину.

«Несколько раз мы проводили встречи с ней и бизнесом. Какая она была на первой встрече — с недоверием небольшим, с опаской относилась к предпринимателям, и какая она сегодня в рамках наших проектных групп — это два совершенно разных человека. Сегодня она уже не боится и готова к открытому диалогу. Она понимает, что предприниматели — это те люди, с которыми надо на нормальных человеческих партнерских отношениях строить работу, они не пытаются обмануть на каждом повороте, и если ты к ним открыт, то и они к тебе аналогично будут относиться», — рассказал он.

В Татарстане чиновники в меру открыты и в меру адекватны, но если с кем-то и возникают проблемы, то специалисты совета продолжают с ним работу дальше, подытожил собеседник агентства.