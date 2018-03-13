О VI Международном фестивале L'arte del arco расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 13 марта, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная VI Международному фестивалю L'arte del arco.



В мероприятии примут участие: художественный руководитель и главный дирижер казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, а также участники фестиваля, скрипач из России Родион Замуруев, скрипачка из Греции Ирмина Тринкос, виолончелистка из Хорватии Моники Лесковар и скрипачка из Великобритании Лея Чжу (самая юная участница фестиваля за время его проведения).

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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