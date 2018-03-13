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Культура

Жителям Елабуги проведут бесплатную экскурсию по исторической части города

13 марта 2018, 05:46

Музейщики расскажут об интересных фактах из истории города и купеческих домов XIX века.

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 18 марта Елабужский государственный музей-заповедник приглашает елабужан и гостей города на бесплатную экскурсию по историческому музейному кварталу Елабуги. Акция в Елабуге проводится впервые.

Заведующий краеведческим отделом музея-заповедника Андрей Иванов расскажет любопытные факты о купеческих домах XIX века, расположенных на улицах Казанская, Спасская, Большая Покровская и Гассара, а также об интересных деталях из истории тысячелетнего города.

Экскурсия стартует в 11 часов с площади Ленина (возле Туристско-информационного центра ЕГМЗ).
 


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