Жителям Елабуги проведут бесплатную экскурсию по исторической части города

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 18 марта Елабужский государственный музей-заповедник приглашает елабужан и гостей города на бесплатную экскурсию по историческому музейному кварталу Елабуги. Акция в Елабуге проводится впервые.
Заведующий краеведческим отделом музея-заповедника Андрей Иванов расскажет любопытные факты о купеческих домах XIX века, расположенных на улицах Казанская, Спасская, Большая Покровская и Гассара, а также об интересных деталях из истории тысячелетнего города.
Экскурсия стартует в 11 часов с площади Ленина (возле Туристско-информационного центра ЕГМЗ).