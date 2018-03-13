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Общество

Елабужская молодежь приняла участие в дебатах «Выбор есть всегда»

13 марта 2018, 02:03

По итогом голосования победила команда и кандидат от Елабужского политехнического колледжа.

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском молодежном центре «Барс» прошли дебаты на тему «Выбор есть всегда», посвященные выборам Президента России. 

Студенты активно участвовали в дебатах, отстаивая свою точку зрения. Команды предложили своих «кандидатов» на пост главы государства, которые выступали с подготовленной речью. 

По итогом голосования победила команда и кандидат от Елабужского политехнического колледжа.

Такие же дебаты, приуроченное к выборам 2018, состоятся и на этой неделе.

 


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