(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Студенты Елабужского института КФУ присоединятся к фотомарафону «#АйдаНаВыборы». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

18 марта в рамках выборов Президента России в республике пройдет массовый фотоконкурс, который позволит объединить всех жителей и гостей Татарстана.

Условия участия просты: нужно прийти на выборы Президента России и сфотографироваться на фоне специальных тематических баннеров, они будут расположены на избирательных участках РТ. После этого необходимо будет выложить фото в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегом #АйдаНаВыборы, #АйдаНаВыборыКФУ #ЕИКФУ #Елабуга.

Все снимки будут размещены на сайте айданавыборы.рф., а лучшие работы будут отмечены призами. Всего в конкурсе 18 номинаций. Разыгрываться будут смартфоны, компьютерные гаджеты, видеокамеры, велосипеды и другие призы.