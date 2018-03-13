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В 2018 году в Татарстане отремонтируют 909 домов на сумму 5,13 млрд рублей

13 марта 2018, 08:00

В 2018 году в Татарстане отремонтируют 909 домов на сумму 5,13 млрд рублей В 2017 году в республике были капитально отремонтированы 984 дома.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В 2018 году в Татарстане отремонтируют 909 многоквартирных домов на сумму 5,13 млрд рублей.

За десять лет программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в республике было отремонтировано 14 713 домов на сумму 53,03 млрд рублей. В 2017 году на ремонт 984 домов было направлено 4,67 млрд рублей.

Программа капремонта жилых домов реализуется с 2008 года. Цель программы — восстановить и повысить качество жилищного фонда в РТ, создать благоприятные условия проживания граждан.

 


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