Джамар Смит: «Ключ к победе – жесткая защита»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа Джамар Смит сказал на открытой тренировке перед решающим матчем 1/4 финала Кубка Европы с «Баварией» в Мюнхене, что казанцам обязательно нужно сыграть жестко в защите. Счет в серии до двух побед пока 1-1.

«Мы долго готовились к решающей игре, сейчас мы свежи. Игра в Мюнхене будет очень сложной, как бы хорошо ты ни был готов на тренировке, забивая там все броски. В игре все может быть иначе, то забиваешь все, то ничего не попадаешь. Мы должны играть там еще жестче в защите. Это наш ключ к победе, больше бросать. Слышал, что их тренер жаловался на работу судей в Казани, но мы все равно должны играть жестко на протяжении всего матча, так, как нам удалось во второй половине победного матча в Казани», — сказал Смит журналистам.

«„Бавария“ не проигрывает на своей площадке с октября 2017 года, одержав дома более 20 побед подряд в разных турнирах. Да, там очень шумные болельщики, которые гонят команду вперед. Но если мы покажем свою игру на протяжении всего матча, фанаты не помогут „Баварии“», — отметил защитник УНИКСа.

А вот о победе сборной СССР над США в финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене на арене «Баварии», где 14 марта предстоит играть казанцам, Смит не слышал. «Но мы сейчас в отличном настроении и готовы дать бой „Баварии“. Игроки успели восстановиться после прошлого матча, у нас не было игр в Единой лиге ВТБ. Отдадим все силы в Мюнхене», — добавил Смит.