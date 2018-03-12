Стефан Ласме: «В полуфинал выйдет сильнейшая команда по игре»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Габонский форвард казанского УНИКСа Стефан Ласме не разделяет мнения наставника «Баварии», что арбитры помогли казанцам во втором четвертьфинальном матче плей-офф Кубка Европы, об этом он заявил на открытой тренировке УНИКСа.

УНИКС сыграет с «Баварией» в гостях 14 марта в решающем матче четвертьфинала Кубка Европы, пока счет в серии до двух побед 1-1.

Но сначала Ласме узнал от журналистов о том, что ему не хватает одного блок-шота, чтобы установить новый рекорд Кубка Европы по этому показателю за один сезон.

«Только сегодня утром узнал, что могу установить новый рекорд. Рекорды — это всегда классно, но все, о чем я сейчас думаю — это игра с „Баварией“. Блок-шоты придут, я не переживаю из-за них. Намного важнее одержать победу и выйти в полуфинал Кубка Европы. Нет у меня какого-то одного любимого блок-шота. Я блокирую броски с тех пор, как начал заниматься баскетболом, я стал известен благодаря им, поэтому победы меня волнуют больше», — отметил Ласме.

Знает Ласме и как закрыть лучшего снайпера «Баварии» Дэвида Букера. «Удержать его можно за счет командной игры. Я понимаю, что буду часто пересекаться с ним под кольцом, и моя задача — не дать ему забить. Но все, что мы можем сделать — это играть с ним плотнее, не давать ему возможности для легких бросков и времени принять мяч», — заявил габонец.

Комментируя громкие заявления наставника «Баварии» Саши Джорджевича о судействе после поражения в Казани, Ласме посчитал эти слова тренера гостей безосновательными.

«У Джорджевича может быть свое мнение, но я не считаю, что судьи хоть как-то помогали нам в матчах с „Баварией“. Понимаю, почему тренер „Баварии“ защищает своих игроков, но меня больше волнует мнение об игре моего тренера. Чтобы кто не говорил, в полуфинал выйдет сильнейшая команда по игре. Это я знаю наверняка», — сказал Ласме журналистам.