Евгений Колесников: «Наша задача – сыграть жестко в защите»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Перед третьим матчем четвертьфинала Кубка Европы с немецкой «Баварией» своими ожиданиями от матча в Мюнхене с журналистами поделился защитник казанцев Евгений Колесников.

УНИКС сыграет с «Баварией» в Мюнхене 14 марта в решающем матче 1/4 финала Кубка Европы. В серии до двух побед ничья, 1-1.

«Наша задача — сыграть жестко в защите, прежде всего. Плюс больше двигать мяч. О судействе не думаем. Если о нем думать, то можно долго философствовать и не прийти к какому-то выводу. Можно только предполагать. Наша задача выйти с боевым настроем, биться за каждый мяч. „Бавария“ проиграла во 2-м матче, поэтому искала причину для поражения и говорила о судьях. После серии никто не будет спрашивать, какое было судейство. Настраиваемся как на последний бой», — сказал Колесников.

«Надеемся, что в Мюнхене будем играть так, как в конце матча в Казани. Дома поначалу привыкали к обстановке. Но во второй половине уже стало получаться. Стали больше прессинговать и бросать. Соответственно от защиты пошло у нас и нападение, стали забивать, оторвались. Надеюсь, что и в Мюнхене начнем точно также. С первых минут будем давить, соперник устанет, и мы победим», — пообещал Евгений.

Колесников не думает, что прессинг немецких трибун помешает УНИКСу в Мюнхене. «Выходя на паркет в гостях, не замечаешь, сколько болельщиков на трибунах, и как они болеют за своих. Больше всего концентрируешься на своей игре, у нас опытная команда. На гостевые трибуны отвлекаться не будем. Мы уже играли на разных аренах, лично мне приходилось играть и при аудитории в 25 тыс. зрителей, и ничего. Да, шум идет, тогда больше включаешь интуицию, действуешь по ситуации, на партнера. Поэтому должны быть готовы», — пояснил Колесников.