Кино Колом: «Едем в Мюнхен за победой»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Испанский разыгрывающий казанского УНИКСа Кино Колом поделился своими ожиданиями перед третьим решающим матчем четвертьфинала Кубка Европы в Мюнхене с «Баварией».

«Думаю, что мы хорошо подготовились к этому матчу. У нас хорошая командная „химия“. После суперпобеды во втором матче, где нам так здорово помогли болельщики, ставшие соавторами нашего успеха, мы едем в Германию с хорошим настроением. Победа в серии с „Баварией“ принесет УНИКСу массу пользы. Мы едем в Мюнхен за победой! Постараемся сыграть там максимально агрессивно. Главное, провести все 40 минут так, как мы отыграли во втором матче после большого перерыва», — сказал Колом.

И свои недавние игры за сборную Испании Колом считает плюсом. «Да и лично я недавно получил хорошую практику в играх за сборную Испании в квалификации к чемпионату мира. Еще и на родине побывал, что только добавило мне положительных эмоций. Сборная Испании одна из сильнейших в мире. Я счастлив играть за нее», — признался испанец.