Димитрис Прифтис: «Нужно играть в командный баскетбол»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал на открытой тренировке, как его команда готовится к решающему матчу плей-офф Кубка Европы против немецкой «Баварии».

УНИКС сыграет с «Баварией» в Мюнхене 14 марта в третьем матче четвертьфинала Кубка Европы. В первой игре в Мюнхене и во второй в Казани победили хозяева, счет в серии до двух побед 1-1.

«Мы готовимся к „Баварии“ в полном составе. Все здоровы, все настроены на бой в Мюнхене, все голодны до победы и хотят ее добиться. Посмотрим, что получится в игре, но мы будем биться. Обе команды знают о сильных и слабых местах друг друга. Две первые игры получились очень разными. Сейчас они знают, куда ударить, чтобы победить. Мы и в первой игре собирались победить. Но не получилось. Нужно играть в командный баскетбол и делиться мячом, играть дисциплинированно, корректно, не совершать необязательные потери. Очень многое зависит от наших снайперов и дальних попаданий», — сказал Прифтис.

Как выяснилось, греческий наставник УНИКСа знает, что в зале «Баварии» прошел знаменитый финальный матч Олимпиады-1972 между баскетболистами СССР и США, в котором за три секунды до конца вели американцы, а победили советские баскетболисты.

«Я смотрел финал Олимпийских игр-1972 между США и СССР по телевизору. Знаю про тот знаменитый матч, где играли Валдис Валтерс, Александр Белов. Я был еще маленьким мальчиком, но хорошо помню ту игру. Фильм о победе сборной СССР я еще не видел, но слышал о нем. Но сейчас это не имеет особого значения для меня, в отличие от вас, журналистов. Нам нужно победить, — добавил тренер УНИКСа.

Прифтис не считает преимуществом «Баварии» проведенный 11 марта дома матч чемпионата Германии с «Миттельдочером» (111:91). «Тут может быть разный эффект от такой игровой практики, которой у нас не было после второго матча с „Баварией“. Игра может принести нашему сопернику нужную практику, но, с другой стороны, такая пауза может нам помочь, добавить свежести и сил. Узнаем в среду», — отметил Прифтис.