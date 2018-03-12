Хейли сообщила о готовности Штатов снова нанести удар по Сирии

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). США готовы снова нанести удар по Сирии, если ООН окажется не в состоянии добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

Хейли выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, а также политическому процессу под эгидой всемирной организации в Женеве, но при этом предупредила страны, которые надеются «навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий».

Особенно это касается сирийского режима, сказала американский постпред.

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его», — заметила Хейли.