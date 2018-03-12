Фестиваль плова отметят на празднике Навруз в Москве

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Москве 25 марта на ВДНХ пройдет ежегодный общегородской праздник «Навруз-2018», в рамках которого состоится фестиваль плова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Фестиваль плова пройдет в формате состязания на приготовление самого лучшего блюда. В конкурсе примут участие шеф-повара ресторанов национальной кухни. В жюри войдут не только кулинары, но и представители национальных диаспор, фуд-блогеры.



Также гостям праздника будут представлены серебряные украшения, национальная вышитая кожаная обувь и одежда, посуда, полотенца и скатерти, разнообразные сувениры. Для маленьких посетителей Навруза пройдут мастер-классы по созданию сувениров, национальных кукол и многое другое. Участники и гости события также смогут принять участие в демонстрации национальных костюмов.



На главной сцене праздника выступят вокальные и танцевальные коллективы. Они представят искусство разных народов. В концертной программе Татарстан представят заслуженный артист РТ Марсель Вагизов и ансамбль народного танца «Сайдаш».