Минтранс РТ просит депутатов Госдумы начать строить ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана попросило депутатов Госдумы, избранных от РТ, и членов Совета Федерации от региона поддержать предложение по началу строительства ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород.

«Если будет принято решение о реализации первого этапа, на наш взгляд, оптимальным будет начать строительство магистрали с участка Казань – Нижний Новгород», – сказал сегодня на ежеквартальном совещании с депутатами и сенаторами заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Усманов.

По его словам, к работе могут быть привлечены республиканские строительные организации.

Назвал замминистра и предполагаемую стоимость проекта – 604 млрд рублей.