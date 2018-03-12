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Минтранс РТ просит депутатов Госдумы начать строить ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород

12 марта 2018, 20:51

Минтранс РТ просит депутатов Госдумы начать строить ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород Предполагаемая стоимость проекта составляет 604 миллиарда рублей.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана попросило депутатов Госдумы, избранных от РТ, и членов Совета Федерации от региона поддержать предложение по началу строительства ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород.

«Если будет принято решение о реализации первого этапа, на наш взгляд, оптимальным будет начать строительство магистрали с участка Казань – Нижний Новгород», – сказал сегодня на ежеквартальном совещании с депутатами и сенаторами заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Усманов.

По его словам, к работе могут быть привлечены республиканские строительные организации.

Назвал замминистра и предполагаемую стоимость проекта – 604 млрд рублей.

 

 

 


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