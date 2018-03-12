Путин впервые прокомментировал покушение на Скрипаля

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Он посоветовал британцам самим разобраться в ситуации перед обсуждением вопроса с Россией, передает РИА Новости.

В ходе осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна в Краснодаре российский лидер ответил на вопрос журналиста «Би-би-си», поинтересовавшегося, несет ли РФ ответственность за инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», – заявил Путин, добавив, что целью его нынешней поездки является обсуждение вопросов сельского хозяйства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом, которое следствие пока не называет, в городе Солсбери. Всего в результате покушения пострадал 21 человек.