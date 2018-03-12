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Культура

Документальный фильм «Вдохновленный Тукаем» презентовали в Москве

12 марта 2018, 22:57

Фильм посвящен народному артисту Татарстана, заслуженному деятелю искусств РТ и РФ, руководителю камерного оркестра La Primavera Рустему Абязову.

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Московском Доме национальностей состоялся показ документального фильма «Вдохновленный Тукаем», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Киноклуб национальных кинематографов». Фильм посвящен народному артисту Татарстана, заслуженному деятелю искусств РТ и РФ, руководителю камерного оркестра La Primavera Рустему Абязову.

В рамках творческой встречи гости вечера смогли встретиться и поговорить с кинорежиссером Николаем Морозовым, а также с Рустемом Абязовым и кинопродюсером Кузьмой Морозовым.

Кинолента снималась семь лет назад и была приурочена к 125-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Главные герои вечера рассказали о творческом пути, особенностях съемки и кинопроизводства, а также о музыке. В финале вечера состоялся показ короткометражки под названием «№ 9». Художественную ленту снял воспитанник Николая Морозова Юрий Данилов. Главная роль в нем также досталась Рустему Абязову.

 


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