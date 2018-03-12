Документальный фильм «Вдохновленный Тукаем» презентовали в Москве

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Московском Доме национальностей состоялся показ документального фильма «Вдохновленный Тукаем», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Мероприятие прошло в рамках проекта «Киноклуб национальных кинематографов». Фильм посвящен народному артисту Татарстана, заслуженному деятелю искусств РТ и РФ, руководителю камерного оркестра La Primavera Рустему Абязову.

В рамках творческой встречи гости вечера смогли встретиться и поговорить с кинорежиссером Николаем Морозовым, а также с Рустемом Абязовым и кинопродюсером Кузьмой Морозовым.



Кинолента снималась семь лет назад и была приурочена к 125-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.



Главные герои вечера рассказали о творческом пути, особенностях съемки и кинопроизводства, а также о музыке. В финале вечера состоялся показ короткометражки под названием «№ 9». Художественную ленту снял воспитанник Николая Морозова Юрий Данилов. Главная роль в нем также досталась Рустему Абязову.