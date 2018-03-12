Народного артиста Татарстана Анаса Галиуллина проводили в последний путь

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Сегодня проводили в последний путь народного артиста Татарстана Анаса Галиуллина. Прощание с артистом прошло в здании Театра имени Карима Тинчурина. Актер, посвятивший сцене 55 лет, ушел из жизни 9 марта.

Проводить Анаса Галиуллина в последний путь пришли министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин, первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, сослуживцы и коллеги артиста, родные, друзья, односельчане.

«Анас абый был человеком со светлой, открытой душой. Он обладал качествами, свойственными лишь гениям. Я горжусь тем, что у меня есть такой земляк. Он учился в Нижнеалькеевской средней школе. Когда я учился в первом классе, он уже заканчивал одиннадцатый. Когда учились они, школа буквально гудела. Он активно участвовал в спортивных мероприятиях. Мы всегда поддерживали связь с Анасом абыем. Едва переступив порог театра, он всегда с улыбкой здоровался: "Здравствуй, земляк!" Узнав о его смерти, я долго не мог поверить. Еще недавно отмечали его юбилей. Он рано ушел из жизни», – вспомнил земляка артист Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Асхат Хисматов.

Все, кто пришел проводить артиста в последний путь, вспоминали его творчество и жизнь. Артист Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Зуфар Харисов подчеркнул, что Галиуллин был яркой звездой, образцовой личностью в театре.

«Сегодня от нас ушел необычайно талантливый человек. Кроме того, что Анас абый был хорошим артистом, он еще был великой личностью, хорошим человеком. В театре именно он организовывал поминальные мероприятия. Всегда и ко всему относился с большой ответственностью. Мы удивлялись тому, как ему удавалось все выполнять настолько безупречно. Пусть его место будет в раю!» – сказал он.

Коллега артиста – народная артистка Исламия Махмутова также поделилась воспоминаниями. «Он был душой театра. Он отличался от остальных своей открытой, яркой душой. Об Анасе можно рассказать очень много. В Нижнеалькеевской школе мы учились вместе. С 1963 года мы работали вместе рука об руку. В холодную зиму и осеннюю распутицу мы тряслись на санях и телегах, перебираясь из села в село, показывали спектакли, служили народу. За 55 лет творческого служения в театре он сыграл множество ролей, сотворил запоминающиеся образы, которые стали близки народу», – рассказала она о своем друге.

Анас Галиуллин похоронен на мсульманском кладбище при мечети «Аль-Марджани» в Казани.

Анас Галиуллин родился 14 декабря 1940 года в селе Чувашский Брод Алькеевского района ТАССР. Работал в театре с 1962 года. За 55 лет работы в театре создал на сцене такие образы, как Симеон в спектакле «Любовь под вязами» Ю. О’Нила, Аяз в спектакле «Свекровь» по М. Шамхалову, Фарит в спектакле «Вдовий пароход» по пьесе И. Грековой, Халиль в спектакле «Отчий дом» по пьесе Т. Миннуллина, Ахун в спектакле «Ходжа Насретдин» по Н. Исанбету, Маклер в спектакле «Хаджи эфенди женится» по пьесе Ш. Камала, Шаех мурза в «Американце» К. Тинчурина, Саттар в «Угасших звездах», Саттар в спектакле «Гайфи бабай, женись давай!» по пьесе Г. Зайнашевой, Кыйтфир в спектакле «Юсуф и Зулейха» по пьесе Н. Хисамова, Сафуан в спектакле «Одна капля любви» по Н. Гиматдиновой, и многие другие. Народный артист Татарстана.