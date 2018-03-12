(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Количество жертв авиакатастрофы в Непале достигло 49 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в аэропорту Трибхуван потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании US-Bangla Airlines.

На борту самолета, летевшего из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, находился 71 человек. По данным СМИ, на данный момент известно о 49 погибших. 22 пострадавших доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной версии, во время посадки лайнер не попал на посадочную полосу и рухнул на футбольное поле. После крушения в самолете начался пожар. Не исключено, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.

