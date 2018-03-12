В Татарстане стартовал финал регионального этапа конкурса «Учитель года России»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал финал регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». В номинации «Учитель года» примут участие 15 педагогов, за победу в «Педагогическом дебюте» сразятся 10 человек, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Заочный тур регионального этапа «Методическое портфолио» включал два конкурсных испытания – «Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». Жюри уже оценило эссе в соответствии с утвержденными критериями. Сегодня завершится экспертиза методического портфолио участников конкурса, размещенного на интернет-ресурсе конкурсанта.

Во время очного испытания «Методический семинар» конкурсанты продемонстрировали методическую грамотность, а также умение соотнести педагогическую теорию с практикой. Завтра, 13 марта, участникам предстоит продемонстрировать конкурсные уроки, а вечером будут определены 15 и десять лучших педагогов в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют» соответственно.

Второй очный тур «Учитель-мастер» пройдет 14 – 15 марта. Участникам предстоит сразиться в конкурсном испытании «Педагогический совет». Это дискуссия в группе из пяти человек на заданную тему с индивидуальными выступлениями и общим обсуждением.

По итогам испытаний пять финалистов продолжат участие в конкурсе «Круглый стол образовательных политиков». В течение часа конкурсанты будут общаться с министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 16 марта в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.