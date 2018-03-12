Гражданская панихида по Олегу Табакову пройдет в МХТ имени Чехова

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Гражданская панихида по народному артисту СССР Олегу Табакову пройдет в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, художественным руководителем которого являлся артист, сообщает ТАСС.

Пресс-атташе театра Мария Малкина также добавила, что дата похорон станет известна позднее. Пока в театре в течение трех дней отменены все спектакли.

В 1987 году Табаков основал театр «Табакерка». В 2000-м он стал худруком МХТ, с 2004 года исполнял обязанности директора театра.

Артист скончался сегодня на 83-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Олега Табакова.