Команда Фишман объявила неделю диспутов с казанцами о благоустройстве скверов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Неделя с 12 по 15 марта станет для казанцев возможностью принять деятельное участие в общественных обсуждениях проектов благоустройства очередных городских территорий для отдыха, внесенных в программу «Развитие общественных пространств Республики Татарстан» на 2018 год.

Сегодня, 12 марта, с 19 до 21 часа в гимназии № 52 пройдет обсуждение бульвара по улице Гарифьянова, а завтра, 13 марта, в это же время в гимназии № 8 – парка у ЖК «Комсомолец», за который долгие годы буквально сражаются местные активисты.

Кроме того, 14 марта с 19 до 21 часа в школе № 179 обсудят сквер по улице Абсалямова, а 15 марта в гимназии № 125 – бульвар по улице Юлиуса Фучика, который сейчас фактически является огромной несанкционированной автомобильной парковкой.

Сообщается, что с казанцами их предпочтения по благоустройству обсудят специалисты по соучаствующему проектированию из бюро «Проектная группа 8» и лично помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Развитие общественных пространств РТ» Наталия Фишман. По наработанной с 2015 года схеме, когда в Татарстане стартовала программа «Развитие парков и скверов», участники предметно проговорят недостатки территорий и их достоинства, а также пожелания жителей к обновленным зонам отдыха. Кроме того, в уже созданные предварительные концепции развития территорий во время групповой работы жители внесут свои правки и дополнения, которые будут учитываться проектировщиками при дальнейшей разработке проекта.

В 2018 году на развитие парков в Казани выделяется более 1,2 млрд рублей. Если за 2015 – 2017 годы были благоустроены и созданы с нуля 257 общественных пространств, то в нынешнем году программа подразумевает обновление еще 60 общественных пространств.

И если начиналось воскрешение городской среды с парков и скверов, то со временем программа в дополнение к ним охватила не только набережные, но и бульвары, улицы, площади и другие общественные объекты. Так, в этом году будут благоустроены в том числе сквер у ЖК «Комсомолец», улица Декабристов от станции метро «Яшьлек» до «Чаши» (здесь будут благоустроены подходы к фан-зоне ЧМ-2018), площадь Азатлык в Набережных Челнах и так далее.

К участию в публичных обсуждениях приглашаются все желающие.