Школьники РТ завоевали «золото» национального чемпионата «Профессионалы будущего»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана завоевали золотые медали в компетенции «Лабораторный химический анализ» на IV Национальном чемпионате «Профессионалы будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Национальный чемпионат «Профессионалы будущего», который прошел по методике JuniorSkills в рамках X Всероссийского технологического фестиваля Profest, состоялся с 6 по 10 марта в Москве. В нем приняли участие команды из 60 регионов России.

От Татарстана в чемпионате участвовали учащиеся Центра технического творчества и профориентации «Кванториум» и средней школы № 9 Нижнекамска. Все участники соревновались в двух возрастных категориях – с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Команда республики была представлена в младшей возрастной категории.

JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профмастерстве. Она впервые была инициирована в 2014 году фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» и получила поддержку Президента России. Именно по поручению Владимира Путина чемпионаты JuniorSkills были включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей» и проводятся ежегодно.