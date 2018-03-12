ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 тыс. компаний

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). ВТБ увеличил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в интернет-банке, мобильном банке и в устройствах самообслуживания. Теперь клиентам банка доступна оплата услуг более 12 тыс. крупнейших федеральных, региональных и муниципальных организаций.



Клиенты ВТБ в режиме онлайн могут оплатить услуги детских садов, школ, сферы ЖКХ и так далее. Сервис круглосуточно доступен в дистанционном режиме и не требует посещения офиса.



В целом за I квартал 2018 года ВТБ планирует добавить в дистанционные каналы еще около 500 новых поставщиков услуг, крупнейший среди которых – МосОблЕИРЦ.



«Увеличение количества услуг, которые можно оплатить дистанционно и в любое удобное время, является неотъемлемой частью развития цифрового банкинга и цифрового бизнеса. В этом году мы планируем значительно расширить перечень партнеров-получателей платежей в дистанционных каналах: подключать агрегаторов в крупных городах России, а также ключевых поставщиков услуг во всех регионах присутствия ВТБ», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Иван Пятков.



Чтобы совершить платеж в ВТБ-Онлайн, необходимо найти в разделе «Платежи» нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию.