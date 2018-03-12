Скончался основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Модельер, дизайнер, основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши скончался во Франции на 92-м году жизни, сообщает RT.



О смерти кутюрье стало известно от его партнера Филиппа Вене, с которым Живанши жил в пригороде Парижа. Он рассказал, что Живанши скончался во сне 10 марта.



Живанши открыл свой модный дом в 1952 году, когда ему было всего 25 лет. В одежду, созданную им, одевались Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Именно для нее он создал черное платье, в котором актриса появилась в картине «Завтрак у Тиффани».

О завершении карьеры Живанши заявил в 1995 году.

Ранее сообщалось, что английский комик Кен Додд скончался через два дня после свадьбы.