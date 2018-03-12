В ООН признали российский телефонный код для Крыма и Севастополя

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Международный союз электросвязи, который является специализированным учреждением ООН, признал российскую телефонную нумерацию для Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

«Международный союз электросвязи, это ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», — цитирует агентство слова Никифорова.

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«Российская нумерация, российские частоты, российский Интернет. Каких бы то ни было различий нет и не осталось, это подтверждено, в том числе, документами на уровне организации в ООН. Это важное решение, которое дает основание продолжать системное развитие связи», — отметил глава ведомства.

Российские телефонные коды для Республики Крым и Севастополя были опубликованы в оперативном бюллетене Международного союза электросвязи за июль 2017 года. Информация была размещена со сноской следующего содержания: «Информация опубликована по просьбе Российской Федерации. Это не подразумевает выражения какого бы то ни было мнения со стороны МСЭ или его секретариата в отношении статуса этих территорий». Документ также содержит коды для Крымской области и города Севастополя в разделе, посвященном Украине.