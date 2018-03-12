В Мадриде стартовала эстафета флага WorldSkills

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Мадриде стартовал международный этап эстафеты флага WorldSkills, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Институт среднего образования Virgin de Paloma в Мадриде стал стартовой точкой этапа, поскольку именно здесь в 1950 году состоялся первый в истории мировой чемпионат.

Был организован парад флагов всех 44 предыдущих чемпионатов с участием бывших конкурсантов, а также волонтеров из числа студентов Virgin de Paloma. Состоялась и презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.

В церемонии приняли участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов и другие официальные лица, а также Палома Видаль – дочь основателя движения WorldSkills Альберта Видаля.

В течение пяти месяцев флаг побывает во всех 20 странах, которые когда-либо принимали мировые чемпионаты WorldSkills.

В августе 2018 года флаг прибудет в Россию из Японии. Старт российского этапа эстафеты начнется в Южно-Сахалинске на национальном финале чемпионата Worldskills Russia. Ожидается, что за оставшийся до начала турнира год флаг побывает во всех 85 регионах РФ.

Проект по эстафете флага реализуется Россией впервые в истории движения в преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Торжественная передача флага российской делегации прошла в октябре прошлого года на церемонии закрытия чемпионата мира в Абу-Даби.