(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Кировской области мужчина десять лет насиловал сирот, сообщает газета «Известия».

В совершении преступления обвиняется 41-летний житель Кировской области.

Как удалось выяснить следствию, мужчина проживал недалеко от интерната. На протяжении 10 лет злоумышленник с помощью сигарет и алкоголя заманивал к себе домой воспитанников детского дома, где насиловал их.

Всего от действий педофила пострадали пятеро несовершеннолетних.

В настоящее время уголовное дело с собранной доказательственной базой направлено в суд.

