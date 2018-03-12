Болельщики приобрели более 1,3 млн билетов на ЧМ-2018

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Футбольные болельщики со всего мира приобрели 1 млн 303 тыс. 616 билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

В последний период продаж количество заявок серьезно превысило количество доступных билетов, поэтому путем случайной жеребьевки распределили 568 тыс. 448 билетов.

«Мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом. Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире», – заявила генсек FIFA Фатма Самура.

Продажи билетов возобновятся 13 марта в 12.00 по Москве – теперь приобрести их можно будет только в порядке живой очереди на сайте FIFA. Билеты 4-й категории только для жителей России также будут доступны.