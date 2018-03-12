Врачи РКБ впервые в Татарстане прооперировали женщину с врожденным дефектом верхней челюсти

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи Республиканской клинической больницы впервые в Татарстане прооперировали женщину с врожденным дефектом твердого неба верхней челюсти. Ранее 49-летняя жительница Казани Садая Бахшиева два раза неудачно пыталась вылечить патологию.

«Пациентка поступила с большим врожденным дефектом твердого неба верхней челюсти. Во время еды пища попадала в носовую полость, что затрудняло функцию дыхания. В течение долгого времени пациентка не могла правильно произносить слова и говорила с трудом, потому что язык не упирался в небо. С данным дефектом она прожила всю жизнь. Закрыть этот дефект практически не представлялось возможным без пластической микрохирургии. Ей была проведена микрохирургическая трансплантация васкуляризированного лоскута. В данном конкретном случае был использован лучевой лоскут. Сосуды данного лоскута были анастомозированы с наружной сонной артерией», – рассказал профессор, заведующий отделением пластической микрохирургии кисти РКБ, главный пластический хирург Минздрава РТ Андрей Богов.

По словам пациентки, решиться на очередную операцию было непросто. Садая пробовала избавиться от дефекта дважды – в 16 и в 20 лет. Тогда женщина жила в Азербайджане. «Я два раза делала такую операцию – неудачно. Думала, не буду больше пытаться. А потом на осмотре у стоматолога мне сказали, что есть в РКБ хороший врач. Вот и решилась, не зря», – рассказала она.

Чтобы сформировать небо, врачам пришлось взять лучевой лоскут с руки. Операцию проводили четыре хирурга на протяжении пяти часов. По словам медиков, все прошло успешно, спустя 12 дней после операции Садая полностью поправилась.

«Эта операция проводилась мною и профессором Олегом Нестеровым – заведующим кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии КГМА. Технически это сложная операция. Для Татарстана данный вид операции первый», – объяснил Богов.