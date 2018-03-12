(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Бурятии трехлетний мальчик заживо сварился в кастрюле с кипятком, сообщает ТАСС.

Как удалось выяснить следствию, семья проживала в частном доме в поселке Наушки Кяхтинского района. Жилище не обслуживалось коммунальными службами и было отключено от горячего водоснабжения.

Вечером 33-летняя женщина вскипятила большую кастрюлю с водой, чтобы вымыть сына. Она поставила ее в ванную комнату, а сама ушла за полотенцем. В этот момент в ванну забежал трехлетний малыш. Он встал на бортик ванны и прыгнул в кастрюлю.

Вытащив обожженного ребенка, женщина намазала его тело гусиным жиром и дала жаропонижающее. Но к утру ребенку стало хуже, и он умер.

