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Общество

Симоньян поразилась лидерству Елабуги в рейтинге лучших городов России

12 марта 2018, 16:56

В сети вновь обсуждают инфографику 2014 года с топом самых счастливых городов.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала рейтинг городов России по уровню счастья. Соответствующее сообщение журналист опубликовала на своей странице в Twitter.

«Меня больше поразило, что Елабуга, в которой Цветаева повесилась — на втором месте по уровню счастья в России», — написала Симоньян.

В сети обрела «вторую жизнь» инфографика 2014 года с рейтингом лучших российских городов. По уровню счастья Елабуга заняла второе место, уступив Новому Уренгою, на третьем месте в топе расположился Магадан.


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