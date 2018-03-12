Симоньян поразилась лидерству Елабуги в рейтинге лучших городов России

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала рейтинг городов России по уровню счастья. Соответствующее сообщение журналист опубликовала на своей странице в Twitter.

«Меня больше поразило, что Елабуга, в которой Цветаева повесилась — на втором месте по уровню счастья в России», — написала Симоньян.

В сети обрела «вторую жизнь» инфографика 2014 года с рейтингом лучших российских городов. По уровню счастья Елабуга заняла второе место, уступив Новому Уренгою, на третьем месте в топе расположился Магадан.