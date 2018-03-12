(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Сыктывкаре шестилетний малыш гулял босиком по улице, сообщает газета «Известия».

Мальчика обнаружили сотрудники экстренных служб на Сысольском шоссе. Родителей рядом с ребенком не было. Свои ботиночки малыш держал в руках и шел голыми ногами по снегу. Стоит отметить, что на данный момент в Сыктывкаре столбик термометра опустился ниже десяти градусов мороза.

Мальчика доставили в местную больницу. К счастью, малыш не успел получить обморожение конечностей и переохлаждение.

Правоохранительные органы проводят детальную проверку по факту случившегося.