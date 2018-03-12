Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). За звание «Столицы Часа Земли» намерена побороться в этом году Казань. Жители республики могут поддержать город и стать участниками акции, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Конкурс на звание столицы акции «Час Земли» объявлен среди городов России. Определить победителя и обладателя специальной награды – кубка с гравировкой названия города – смогут сами жители.

Чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно: отметить свое местоположение на карте акции – http://60.wwf.ru/#map-world; предложить друзьям и знакомым сделать то же самое; завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе.

В этом году акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20.30 до 21.30. Руководители предприятий и организаций, а также жители республики на один час отключат электричество. «Час Земли-2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

При этом в 2016 году Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли». По подсчетам специалистов, сэкономленная тогда Татарстаном мощность составила 90 МВт.

При выборе победителя акции в этом году будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и общая численность населения. Итоги конкурса будут подведены 29 марта.