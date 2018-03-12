Все новости Татарстан Россия

Общество

В Казани отремонтируют 11 общежитий

12 марта 2018, 16:39

В Казани отремонтируют 11 общежитий Комплексный ремонт запланирован на 2018 год.
И.Метшин: «Мы сделаем ремонт, но и вы должны стать организованными хозяевами дома»
В общежитии Мензелинского сельскохозяйственного техникума впервые проходит капремонт
ООО «Ремжилстрой» Автограда отчиталось о проделанной работе
Ильсур Метшин: "Надо бросить все резервы на выполнение работ по капремонту"
В Пензе обсудили программу капитального ремонта многоквартирных домов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В текущем году в Казани отремонтируют 11 бывших общежитий. Об этом сообщил на деловом понедельнике в исполкоме столицы РТ глава Комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин.

В 175 домах, в числе которых и бывшие общежития, проведут весь комплекс ремонтных работ. В 40 домах заменят 118 лифтов, отметил докладчик.

«Одной из особенностей бывших общежитий является наличие мест общего пользования (кухонь, душевых, туалетных комнат и коридоров), требующих значительных объемов работ. Решением Правительства РТ эти виды работ включены в разрешенный перечень», – рассказал Гиниятуллин.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter