После массового отравления талием на заводе в Таганроге заведено уголовное дело

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). По факту массового отравления талием на заводе в Таганроге заведено уголовное дело, сообщает RT.

Первые обращения в больницу с различными жалобами от сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева начали поступать еще в ноябре прошлого года. То, что рабочие отравились именно токсичным талием, выяснилось в январе текущего года. Всего к врачам обратились 27 человек.

Все пострадавшие жаловались на ухудшение зрения, сильный тремор рук, выпадение волос, а также на сильные боли.

Источник отравления пока не найден.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».