Депутатам в Казани рассказали о цифровизации экономики в РТ

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Избранным от Татарстана депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от республики сегодня в Казанском техникуме информационных технологий и связи представили перспективы развития цифровых технологий и цифровизации экономики в регионе.

С докладом перед собравшимися выступил вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Он отметил, что Татарстан является одним из регионов, наиболее подготовленных к цифровизации.

Парламентариям он рассказал, что на сегодняшний день в РТ идет работа над региональным сегментом федеральной программы цифровой экономики, которая состоит из таких ключевых направлений, как «Нормативная база цифровой экономики», «Государственное управление», «Информационная структура», «Цифровое здравоохранение», «Умный город» и другие.

«Наша цель – не только быть в тренде, но прежде всего – найти новые точки роста экономики», – сказал вице-премьер республики.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что цифровизация экономики – дело трендовое и перспективное. «Ни один субъект России, ни одно предприятие не может отстать, иначе оно выпадет в осадок», – отметил он и добавил, что темпы цифровизации экономики будут только нарастать.

До начала совещания, на котором парламентарии и представители министерств и ведомств республики обсудили привлечение средств федерального бюджета в экономику республики и участие Татарстана в федеральных целевых программах, гостям показали Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, который является одним из крупнейших средних профессиональных учебных заведений в РТ

Как рассказал парламентариям директор техникума Юрий Багров, в учебном заведении обучаются около 1700 студентов, среди которых есть представители 16 регионов России. Обучение ведется по 14 специальностям. По словам директора, техникум обладает развитой инфраструктурой: на площади более 10 тыс. кв. м расположены учебный корпус, лабораторный корпус и общежитие.

В рамках подготовки к мировому чемпионату рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, техникум активно интегрирует в образовательный процесс модель обучения по мировым стандартам WorldSkills. В апреле 2016 года техникум получил новый статус и был переименован в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи».

Участники совещания также посетили музей истории связи.