СБУ проводит обыски у подозреваемых в проведении антиукраинских акций

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины проводит массовые обыски у тех, кто «способствует России в проведении антиукраинских акций». Об этом написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook’е.

По словам представителя СБУ, более 25 обысков проходят в разных регионах. Сотрудники спецслужбы изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и «другие доказательства».

В записи отмечается, что среди подозреваемых есть те, кто «имеет отношение к журналистскому цеху».

«После завершения всех процессуальных действий» появятся подробности, заверила пресс-секретарь СБУ.