162 жительницам Татарстана назначено пособие на первенца

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Новая ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 162 жительницам Татарстана с января 2018 года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года. Право на выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018-го.

При этом у программы есть обязательные условия. Мать и ребенок должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане на II квартал 2017 года в размере 13 тыс. 713 рублей. Например, семья из трех человек получит право на выплату при условии, что ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц.