(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). В зданиях бывшего военного госпиталя в Казани открылся учебно-лабораторный кампус КФУ.

Три корпуса бывшего военного госпиталя находятся на улице Карла Маркса в Казани. Теперь в корпусах учреждения находятся подразделения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, которые условно можно разделить на два блока — образовательный и научно-исследовательский. Студенты вуза будут заниматься в новых учебных аудиториях и экспериментальных операционных.

В одном из корпусов появился уникальный учебно-научный центр экспериментальной медицины — «Wet Lab» с операционными для животных и станциями аккредитации выпускников медицинских направлений ИФМиБ.

«Исторически эти здания были построены в качестве госпиталей в 1842 году. Эти здания будут служить медицине. Целевое назначение сохранено. Объект в хорошем качестве сдан в эксплуатацию. Географическое расположение, историческая сущность — все учтено.

Я считаю, очень хороший проект. У нас очень прошло много встреч с коллективом. Мы провели районные сессии», — заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Президента России Владимира Путина, в 2018 году на сферу здравоохранения государство направит больше средств из федерального бюджета, чем в прошлых годах.

За последние шесть лет в Татарстане прошла масштабная модернизация учреждений здравоохранения. Всего за эти годы в республики специалисты отремонтировали и оснастили более 2260 медицинских объектов.

«Люди оценивают власть, как одно целое. Требования и ожидания населения дают сигнал, что не везде все у нас четко и слаженно работает. Система медицинского образования есть и есть система здравоохранения — они должны работать вместе. Главная задача для нас сегодня —материально-техническая база, оснащённость и качество медицинских услуг», — отметил Рустам Минниханов.

Казанский военный госпиталь — один старейших военно-лечебных учреждений России, построенный в 19 веке. В этом лечебном учреждении оказывалась помощь раненым солдатам и офицерам Отечественной войны 1812 года. Впоследствии в Казанском военном госпитале лечились военнослужащие, участвовавшие в многочисленных войнах 19-20 веков.

Во время Великой Отечественной войны в госпиталь поступило 32 тыс. 384 раненых и 13 тыс. 507 больных.

К этому лечебному учреждению были прикреплены солдаты и офицеры 4 регионов: Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

Из-за военной реформы, которая предполагала сокращение Вооруженных сил России, 26 февраля 2010 года министр обороны Анатолий Сердюков подписал приказ о расформировании казанского госпиталя. После этого начались протесты сотрудников госпиталя, военных пенсионеров и ветеранов.

Тогда президент России поручил главному военно-медицинскому управлению рассмотреть вопрос о судьбе госпиталя. В мае 2010 года министр обороны РФ отменил решение о ликвидации этого медучреждения. Однако в ноябре 2012 года приказом Миноброны Российской Федерации госпиталь закрыли, и уже в августе 2016 года здания перешли в управление Казанскому (Приволжскому) федеральному университету. С тех пор в корпусах шел масштабный ремонт.

На полную реконструкцию, ремонт и оснащение зданий ушло 397,8 млн рублей — это внебюджетные средства КФУ, бюджетные средства за счет субсидии и средства пожертвования.