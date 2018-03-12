В Казани закроют автобусный маршрут № 74а

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Со 2 апреля в Казани ликвидируют автобусный маршрут № 74а, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В то же время изменится название маршрута № 74 «Пр. Ф. Амирхана – 10-й микрорайон» (кольцевой), который будет именоваться «ДВВС – 10-й микрорайон». Временно, со 2 по 30 апреля текущего года, этот маршрут передадут на обслуживание КПАП № 7 на десять единиц подвижного состава.

Автобус будет курсировать по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта – ул. Чистопольская – ул. Декабристов – пл. Тысячелетия – ул. Ташаяк – ул. Саид-Галеева – ул. Б. Шахиди – ул. Г. Тукая – ул. Татарстан – ул. Пушкина – ул. Островского – ул. Т. Миннуллина – ул. М. Салимжанова – ул. Павлюхина – Оренбургский тракт – ул. Танковая – ул. 2-я Туринская – ул. Карбышева – ул. Профессора Г. Камая – ул. Х. Мавлютова – пр. Победы – ул. Ю. Фучика – 10-й микрорайон.

В обратном направлении: 10-й микрорайон – ул. Ю. Фучика – пр. Победы – ул. Х. Мавлютова – ул. Профессора Камая – ул. Карбышева – ул. 2-я Туринская – ул. Танковая – Оренбургский тракт – ул. Павлюхина – ул. М. Салимжанова – ул. Т. Миннуллина – ул.Островского – ул. Пушкина – ул. Татарстан – ул. Г. Тукая – ул. Б. Шахиди – ул. Саид-Галеева – ул. Ташаяк – пл. Тысячелетия – ул. Декабристов – ул. Чистопольская – ул. С. Хакима – Дворец водных видов спорта.

Решение о закрытии маршрута № 74а и об изменении названия маршрута № 74 связано с оптимизацией маршрутной сети, а также с обращениями руководства ООО «УМ-4» и КПАП № 7.