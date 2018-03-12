Путин предложил усилить ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, предлагающий усилить уголовную ответственность в сфере госзакупок, сообщает RT.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

«Анализ правоприменения свидетельствует о наличии пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект предлагает внести в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ ряд изменений. В частности, ввести штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет за злоупотребления в сфере госзакупок, которые были совершены людьми, которые не являются должностными лицами, из личной заинтересованности. Эту меру наказания предложено применять, если злоупотребление привело к крупному ущербу.

Помимо штрафа или лишения свободы нарушителей закона, нанесших крупный ущерб, предлагается лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.