В Татарстане отпустили на свободу 29 серьезно больных осужденных

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Осужденных в Татарстане стали чаще отпускать на свободу в связи с болезнью по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» в 2017 году 47 дел были рассмотрены в суде. Благодаря этому на свободу вышли 29 человек – в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году.

Также в ведомстве улучшилось качество медицинского обслуживания осужденных. Болеть арестанты стали меньше на 5,5 процента, а смертность среди них снизилась на 20 процентов.

Также в татарстанской уголовно-исполнительной инспекции проводят работу по улучшению условия для отбывания наказания, переводя осужденных на более мягкие условия за хорошее поведение. Всего за 2017 год на облегченные условия перевели на 26 процентов осужденных больше, чем в 2016-м. На 41,1 процента увеличилось количество осужденных, переведенных в колонию-поселение.

Сегодня же, в День работника уголовно-исполнительной системы, своих коллег поздравил врип начальника УФСИН России по РТ полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев: «12 марта 1879 года в России было создано единое пенитенциарное ведомство. Сегодня эта дата связана в обществе не только с историей, но и в первую очередь с признанием заслуг многих поколений работников уголовно-исполнительной системы. Верность своему долгу и трудолюбие всегда отличали сотрудников УИС, с честью выполняющих поставленные государством задачи. Ежедневно и ежечасно вы самоотверженно служите делу борьбы с преступностью и возвращению оступившихся в общество полноценными гражданами».