Путин поучаствует в предвыборном митинге в Крыму

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В предвыборном митинге в Севастополе, который пройдет 14 марта, примет участие Президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК.

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — прокомментировал намерение Президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе митинга Путин расскажет о событиях четырехлетней давности: о голосовании на референдуме жителей Крыма за вхождение в состав России. Референдум состоялся 16 марта 2014 года, по его результатам 96 процентов крымчан отдали свои голоса за воссоединение с Россией.

Ранее обсуждалась возможность поездки Президента в Крым 18 марта, в день выборов, отметил близкий к правительству источник телеканала «Дождь». Однако было решено, что Путин проголосует на выборах в Москве, по месту регистрации.