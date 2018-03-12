(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Татарстане снова портится погода, сообщает Гидрометцентр РТ.
В ближайшие сутки в Татарстане прогнозируют ухудшение погоды. В некоторых районах республики ночью столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов ниже нуля.
Правда, в дневные часы весеннее солнце разогреет воздух до девяти градусов мороза. Теплее всего будет в Казани, Зеленодольске и Буинске. В этих городах воздух прогреется до минус четырех.
Ожидается переменчивая облачность, без осадков. На дорогах сохраняется гололедица.