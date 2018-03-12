Президент НКО «Рыбаков фонд» Елена Ульянова: Россия – страна возможностей

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Россия – страна огромных возможностей для тех, кто не боится менять свою жизнь. Об этом сегодня в беседе с волонтерами регионального штаба Владимира Путина заявила президент НКО «Рыбаков фонд» Елена Ульянова.

В Казань руководитель НКО «Рыбаков фонд» прилетела как доверенное лицо кандидата в Президенты России, но разговор с активистами шел не только об одном из важнейших событий в жизни страны – предстоящих выборах, но и о том, для чего был создан «Рыбаков фонд» и конкретных проектах. Благодаря одному из них, акции «Благодарю», Елена Ульянова и стала доверенным лицом Владимира Путина.

«Инициатива очень простая. Думаю, вы уже видели такую открытку. Акция называется "Благодарю". Сколько в нашей стране людей, которые не смогли сказать слова благодарности другим людям сразу, но это чувство нас сопровождает. "Благодарю" – возможность человеку написать и отправить эти слова благодарности. Мы запустили ее на Всемирном фестивале молодежи и студентов, и сразу 26 тыс. открыток полетели по всему свету», – рассказала Ульянова.

Тогда в реализации проекта огромную помощь оказали волонтеры. Помогали искать людей, которым адресована благодарность, доставлять послания. Сейчас акция приобрела федеральный размах и будет представлена в топе-10 проектов на форуме «Россия – страна возможностей», который пройдет с 13 по 15 марта в Москве. Примет участие в форуме и действующий Президент РФ Владимир Путин.

Но это будет завтра. А сегодня Елена Ульянова как доверенное лицо кандидата успела принять участие в теледебатах. Главной темой стала поддержка предпринимательства в России.

«Нас ждут не изменения, а продолжение той масштабной работы, которая сегодня осуществляется. В первую очередь это продолжение серьезной грантовой поддержки, уменьшение процентов по ставке субсидирования малого и среднего бизнеса, введение в 2018 году налоговой амнистии и налоговых каникул», – привела основные тезисы Ульянова.

Активно в России поддерживаются НКО – особенно те, что готовы и сами поддержать яркие и нужные проекты. Одна из таких некоммерческих организаций – «Рыбаков фонд». Спектр работы фонда велик: образование, некоммерческий сектор, предпринимательство, малый и средний бизнес – все то, что служит экономическому преобразованию России.

«Сегодня наши проекты включаются в очень большом количестве регионов. И мы точно не делим, имеют ли они национальную принадлежность. Для нас это непринципиально. Главное, чтобы у региона было желание, чтобы проекты "полетели"», – сообщила президент «Рыбаков-фонда», отвечая на вопрос о готовности поддерживать, например, национальное образование.

И очень важно, чтобы в регионе были инициативные люди, кипящие идеями. «В жизни не нужно ничего бояться, нужно следовать своим жизненным правилам, нужно заботиться о ближнем, нужно понимать, какие задачи или проблемы стоят перед страной и, по мере своих возможностей, их решать», – подчеркнула Елена Ульянова.

Тем временем избирательные штабы других кандидатов в Президенты России в Татарстане также активно готовятся к предстоящим выборам. Пока неизвестно, успеют ли приехать в третью столицу России все кандидаты. На сайтах Ксении Собчак, Владимира Жириновского, Бориса Титова и Григория Явлинского такой информации нет. Но есть призыв обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Сторонники всех кандидатов в Президенты России активно распространяют агитматериалы – газеты, листовки, выдержки из программ.

«Коммерсантъ» сегодня сообщил, что руководители региональных штабов Ксении Собчак и Григория Явлинского подписали соглашение «О сотрудничестве в наблюдении за выборами Президента РФ» с представителями движения «Голос» и Ассоциации наблюдателей. Подписанты намерены помогать друг другу в обучении наблюдателей и координировать совместные действия в сам день голосования.