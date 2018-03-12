Мэрия Мармариса пригласила Рустама Минниханова на этап ЧМ по ралли

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Делегация из турецкого города Мармариса пригласила Президента Татарстана Рустама Минниханова на этап чемпионата мира по ралли (World Rally Championship, WRC). Об этом сообщил глава секретариата мэрии Мармариса Седат Кирт на встрече с представителями туристической отрасли РТ.

«Я также хотел бы сказать о приглашении, которое поступило от нашей делегации уважаемому Президенту Татарстана. Мы знаем, что Президент Татарстана интересуется автоспортом. В сентябре текущего года состоится этап мирового ралли в Мармарисе», – пояснил представитель администрации турецкого города.

Этап турнира в Мармарисе будет организован в сентябре и продлится три дня. Часть соревнований состоится за пределами города, часть – в его центре, добавил Седат Кирт.