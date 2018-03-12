Все новости Татарстан Россия

Общество

Мэрия Мармариса пригласила Рустама Минниханова на этап ЧМ по ралли

12 марта 2018, 15:44 , Фото: tatarstan.ru

Мэрия Мармариса пригласила Рустама Минниханова на этап ЧМ по ралли Этап турнира будет организован в Мармарисе в сентябре этого года.
Власти Мармариса и Нижнекамска наметили первые шаги к сотрудничеству
Участники ралли-рейда «Шелковый путь-2016» посетили родину «КАМАЗов» – Набережные Челны
В Карелии победителем I этапа чемпионата России по ралли стал петербургский экипаж
Подведены итоги приключенческого ралли «Легенда земли Нижегородской»
Пскович и латыш выиграли Кубок Александра Невского на ралли под Псковом

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Делегация из турецкого города Мармариса пригласила Президента Татарстана Рустама Минниханова на этап чемпионата мира по ралли (World Rally Championship, WRC). Об этом сообщил глава секретариата мэрии Мармариса Седат Кирт на встрече с представителями туристической отрасли РТ.

«Я также хотел бы сказать о приглашении, которое поступило от нашей делегации уважаемому Президенту Татарстана. Мы знаем, что Президент Татарстана интересуется автоспортом. В сентябре текущего года состоится этап мирового ралли в Мармарисе», – пояснил представитель администрации турецкого города.

Этап турнира в Мармарисе будет организован в сентябре и продлится три дня. Часть соревнований состоится за пределами города, часть – в его центре, добавил Седат Кирт.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter