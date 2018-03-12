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Вратарь «Ак Барса» Гарипов рассматривает вариант переезда в Северную Америку

12 марта 2018, 15:33

Заменой Гарипову, возможно, станет Александр Салак, чей контракт с «Сибирью» был рассчитан до конца нынешнего сезона.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассматривает возможность продолжения карьеры в Северной Америке и может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Об этом пишет «СЭ».

Контракт Гарипова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел в составе команды 47 матчей в регулярном чемпионате (92 пропущенных гола, 93,1 процента отраженных бросков) и сыграл 5 встреч в плей-офф (8 пропущенных шайб, 93,2 процента).

В качестве замены Гарипову называется Александр Салак, контракт которого с «Сибирью» был рассчитан до конца нынешнего сезона. В регулярке Салак провел в составе новосибирцев 37 матчей, в которых пропустил 81 шайбу при 91,7 процента отраженных бросков.
 


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