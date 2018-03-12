Вратарь «Ак Барса» Гарипов рассматривает вариант переезда в Северную Америку

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассматривает возможность продолжения карьеры в Северной Америке и может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Об этом пишет «СЭ».

Контракт Гарипова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел в составе команды 47 матчей в регулярном чемпионате (92 пропущенных гола, 93,1 процента отраженных бросков) и сыграл 5 встреч в плей-офф (8 пропущенных шайб, 93,2 процента).

В качестве замены Гарипову называется Александр Салак, контракт которого с «Сибирью» был рассчитан до конца нынешнего сезона. В регулярке Салак провел в составе новосибирцев 37 матчей, в которых пропустил 81 шайбу при 91,7 процента отраженных бросков.

