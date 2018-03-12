(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). 48-летний магаданец два месяца жил с телом убитой им сожительницы, сообщает Росбалт.

В середине прошлого месяца в полицию обратились работники социальной службы. Их взволновал тот факт, что 49-летняя женщина-инвалид с января не получает пенсию.

Сотрудники полиции пообщались с сожителем женщины. Мужчина заявил, что не видел возлюбленную уже больше двух месяцев. По его словам, сожительница в начале января ушла за пенсией и больше не вернулась.

Следователей насторожили слова мужчины, и они решили обыскать дом. В ходе осмотра жилища в тщательно замаскированном подвале было обнаружено тело погибшей.

По версии следствия, в начале января между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина убил свою сожительницу. Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый отнес труп в подвал и прикрыл вход в него ковром. После чего продолжил жить в доме убитой.

Мужчина арестован и заключен под стражу.

Ранее он уже был судим за избиение этой же женщины, но был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.